В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе

Иномарка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В субботу, 10 декабря, иномарка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе на улице Богдана Хмельницкого. ДТП произошло в 12:10.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, автомобиль марки Volkswagen Tiguan наехал на пешехода напротив дома 10/1. Молодой человек переходил проезжую часть справа налево в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В итоге парня госпитализировали.

− Характер травм уточняется, − отметили в Госавтоинспекции.

На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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