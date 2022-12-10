В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе

Иномарка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
В субботу, 10 декабря, иномарка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе на улице Богдана Хмельницкого. ДТП произошло в 12:10.
Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, автомобиль марки Volkswagen Tiguan наехал на пешехода напротив дома 10/1. Молодой человек переходил проезжую часть справа налево в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В итоге парня госпитализировали.
− Характер травм уточняется, − отметили в Госавтоинспекции.
На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
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