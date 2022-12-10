СК возбудил уголовное дело после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске

После взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске возбудили уголовное дело. Фото: Анна ПАШАГИНА

После взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

ЧП произошло утром 10 декабря. Из-за взрыва пострадали как минимум 10 гаражей. Спасатели разбирали завалы и обнаружили тело мужчины.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

− В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, − отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее КП-Новосибирск писала, что прокуратура организовала проверку по факту взрыва в гаражном кооперативе.

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