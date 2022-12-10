МЧС показало фото выгоревшего пассажирского автобуса в Новосибирске

ПАЗик вспыхнул в районе площади Маркса 10 декабря. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Фото выгоревшего пассажирского автобуса показали в ГУ МЧС России по НСО. Напомним, ПАЗик вспыхнул в районе площади Маркса 10 декабря.

Как ранее сообщали в Госавтоинспекции Новосибирска, автобус ехал по улице Покрышкина со стороны улицы Титова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В какой-то момент водитель почувствовал запах гари. Шофер остановился и быстро высадил пассажиров. В ЧП никто не пострадал.

Автобус ехал по улице Покрышкина. Фото: ГУ МЧС России по НСО

− В течение 6 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение транспорта на площади 12 метров квадратных, − сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.

Огонь перекинулся на иномарку. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту произошедшего.

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