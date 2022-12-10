На месте взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске нашли тело человека

При взрыве в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года погиб человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

При взрыве в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года погиб человек. Его тело нашли на месте ЧП. Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск, работающая там.

Ранее в МЧС сообщали, что пострадавших и погибших нет. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Известно, что жертвой ЧП стал мужчина. Другие подробности уточняются.

Ранее КП-Новосибирск писала, что прокуратура организовала проверку после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске.

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