На месте взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске нашли тело человека

При взрыве в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года погиб человек.
Фото: Анна ПАШАГИНА
При взрыве в гаражах на улице Мира в Новосибирске 10 декабря 2022 года погиб человек. Его тело нашли на месте ЧП. Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск, работающая там.
Ранее в МЧС сообщали, что пострадавших и погибших нет. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Известно, что жертвой ЧП стал мужчина. Другие подробности уточняются.
Ранее КП-Новосибирск писала, что прокуратура организовала проверку после взрыва в гаражах на улице Мира в Новосибирске.
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