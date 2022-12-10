Видео взрыва на улице Мира в Новосибирске: рассказываем, что случилось

В Новосибирске на улице Мира прогремел взрыв в гаражах. Фото: стоп-кадр из видео / Новосибирск с огоньком

В Новосибирске на улице Мира прогремел взрыв в гаражах. ЧП произошло утром в субботу, 10 декабря. Показываем вам видео с места происшествия.

Ролик опубликован в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Как сообщили в МЧС, все произошло в 10:53. Причиной стала разгерметизация газового баллона.

В общей сложности повреждения получили 10 гаражей, три из них полностью разрушены. У остальных повреждены стены или ворота.

По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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