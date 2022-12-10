В Кировском районе Новосибирска прогремел взрыв в гаражах

В гаражах в Кировском районе Новосибирска произошел взрыв. Фото: стоп-кадр из видео / Новосибирск с огоньком

В субботу, 10 декабря, в гаражах, расположенных по адресу улица Мира, 60/2, произошел взрыв. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По предварительной информации, причиной стала детонация газового баллона. Емкость могла находиться в одной из машин.

− Пострадали от взрыва 12 гаражей, − отметили в публикации.

КП-Новосибирск выясняет обстоятельства произошедшего.

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