В Новосибирске снесли больше 600 незаконных павильонов и киосков

Больше 600 незаконных павильонов и киосков снесли в Новосибирске в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 600 незаконных павильонов и киосков снесли в Новосибирске в 2022 году. Об этом сообщили в мэрии города.

Среди снесенных объектов – два торговых павильона, которые расположены по адресу улица Никитина, 62. Решение об их демонтаже было вынесено еще в 2019 году. В итоге незаконные строения снесли благодаря Департаменту строительства и архитектуры мэрии.

Начальник управления художественного облика города Новосибирска Олег Хорошунов отметил, что некоторые предприниматели отказываются придерживаться установленных правил.

− Такие горе-предприниматели − это основная проблема и для законопослушного бизнеса − людей, которые платят в бюджет налоги, оформляют документы и делают все в рамках закона, − подчеркнул Олег Хорошунов.

Он уточнил, что павильоны и киоски занимали площадь более 4,5 тысяч метров квадратных. Однако работа не закончена – еще предстоит демонтировать 331 объект.

По словам начальника управления художественного облика города, в борьбе с незаконной торговлей активное участие принимают сотрудники прокуратуры и МВД.

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