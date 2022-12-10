В Новосибирске на площади Маркса загорелся пассажирский автобус

В Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Фото: Госавтоинспекция по городу
В Новосибирске на улице Покрышкина в районе площади Маркса загорелся пассажирский автобус. ЧП случилось утром в субботу, 10 декабря.
В ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО
— Автобус ехал по улице Покрышкина со стороны улицы Титова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. Водитель почувствовал запах дыма в салоне автобуса, остановился, высадил пассажиров (по предварительной информации 7 человек). В результате происшествия никто не пострадал, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
В ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО
Экипажи ДПС следят за объездом места происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
На месте работали пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО
Как отметили в областном МЧС, с автобуса огонь также перекинулся на припаркованную рядом легковушку.
Огнем задело припаркованную рядом легковушку. Фото: ГУ МЧС по НСО
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