Участвующего в спецоперации под Херсоном выпускника НВВКУ наградили Орденом Мужества

Сибиряк входит в 205-ю бригаду, обороняющую левый берег Днепра. Фото: стоп-кадр из видео / https://t.me/SolovievLive

Выпускник НВВКУ с позывным Саратов, участвующий в спецоперации на Украине, был награжден Орденом Мужества. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

Сибиряк − командир 205-й бригады, обороняющей левый берег Днепра. Помимо него за службу и подвиг на фронте наградили еще троих бойцов бригады.

Награждение прошло на одной из площадей Новой Каховки в Херсонской области.

− Саратов получил Орден Мужества за штурм в районе Снигиревки в марте этого года, − рассказал Владимир Соловьев.

Один из сослуживцев сибиряка отметил, что тот возглавлял штурмовую группу. При проведении операции выпускник НВВКУ не только выполнил боевую задачу, но и смог избежать потерь в роте. Благодаря этому бойцам досталось большое количество техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber