Участвующего в спецоперации под Херсоном выпускника НВВКУ наградили Орденом Мужества

Сибиряк входит в 205-ю бригаду, обороняющую левый берег Днепра. Фото: стоп-кадр из видео / https://t.me/SolovievLive
Выпускник НВВКУ с позывным Саратов, участвующий в спецоперации на Украине, был награжден Орденом Мужества. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал телеведущий Владимир Соловьев.
Сибиряк − командир 205-й бригады, обороняющей левый берег Днепра. Помимо него за службу и подвиг на фронте наградили еще троих бойцов бригады.
Награждение прошло на одной из площадей Новой Каховки в Херсонской области.
− Саратов получил Орден Мужества за штурм в районе Снигиревки в марте этого года, − рассказал Владимир Соловьев.
Один из сослуживцев сибиряка отметил, что тот возглавлял штурмовую группу. При проведении операции выпускник НВВКУ не только выполнил боевую задачу, но и смог избежать потерь в роте. Благодаря этому бойцам досталось большое количество техники.
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