На трассе под Новосибирском «Жигули» столкнулись с фурой

На трассе под Новосибирском «Жигули» столкнулись с грузовиком. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирской области вечером в пятницу, 9 декабря, «Жигули» столкнулись с грузовиком. В ДТП пострадали четыре человека.

— В 22:15 в Коченевском районе на 1368 километре трассы «Иртыш» 23-летний парень без прав за рулем ВАЗ-2103, выезжая с территории АЗМ, не предоставил преимущества грузовику «Рено» с полуприцепом, ехавшему по трассе со стороны Омска в сторону Новосибирска, и столкнулся с ним, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадали четыре человека: водитель «Жигулей» и три его пассажира. Их доставили в больницу с различными травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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