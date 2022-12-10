В Новосибирске гаишники устроили погоню за чёрным седаном

В Новосибирске сотрудники ГИБДД устроили погоню за чёрным седаном. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске сотрудники ГИБДД устроили погоню за чёрным седаном. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях утром в субботу, 10 декабря.

— На парковке возле Достоевского, 58, сразу 4 автомобиля ДПС окружили чёрный седан. Видимо, вели преследование. Нарушитель пытался убежать, но сотрудники его поймали, — цитирует очевидцев паблик ВКонтакте «АСТ-54».

На кадрах, сделанных новосибирцами, видно, что четыре спецавтомобиля с включёнными «мигалками», окружили чёрную машину.

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