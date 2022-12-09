Невролог рассказал, какие болезни скрываются за болями в пояснице

Врач-невролог Сергей Семенов рассказал, что может скрываться за болями в пояснице.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Врач-невролог Сергей Семенов рассказал, что может скрываться за болями в пояснице. По словам медика, такой симптом может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, начиная от проблем с внутренними органами, заканчивая онкологией.
— Надо понимать, что боль в районе поясницы — не всегда боль в поясничном отделе позвоночника. Особенно, если она тянущая, не острая, не усиливающаяся при наклонах и поворотах. Часто боль отдает в поясницу, но воспалены, повреждены почки, мочевой пузырь, простата, кишечник, половые органы, — пояснил Сергей Семенов изданию NEWS.ru.
Медик отметил, что если накануне вы не поднимали тяжелых вещей, усиленно не тренировались и не травмировались, возможно, причинами болей являются именно проблемы с внутренними органами. И это повод скорее обратиться в больницу.
Прием обезболивающих, по словам невролога, также не будет выходом из ситуации. Ведь даже если они снимут болевой синдром, проблема от этого не уйдет.
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