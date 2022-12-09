Новосибирцы засняли прогуливающегося в мороз по городу верблюда

В Новосибирске горожане засняли на одной из улиц весьма необычного «прохожего». Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Новосибирске горожане засняли на улице Промышленной весьма необычного «прохожего». По городу в мороз прогуливался четвероногий гость родом совсем из других широт.
— Ничего необычного, просто верблюда выгуливают в Новосибирске при −20°c, — пишет автор видео в паблике Вконтакте «АСТ-54».
Гость из южных широт шел по тротуару в компании спутницы в красной куртке. Судя по надетой на него яркой попоне и седлу — возвращался верблюд после трудового дня.
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