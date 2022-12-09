Провести Новый год дома планируют 3 из 4 новосибирцев

Провести Новый год дома в этом году собираются 3 из 4 новосибирцев. Фото: Никита МАНЬКО

Провести Новый год дома в этом году собираются 3 из 4 новосибирцев. Такие данные приводят аналитики сервиса superjob.

— 3 из 4 жителей Новосибирска (76%) планируют встретить Новый год дома. Слушать бой курантов на работе придется 9% опрошенных. Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины (13% против 4% среди женщин). По 4% горожан отметят наступление 2023-го в гостях и в поездке в другом городе, 1% — в деревне или на даче. Еще 3% назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и так далее, — свидетельствуют данные опроса.

Встречать праздник в кругу семьи планируют 74% опрошенных, 5% планируют провести этот день вместе с любимым человеком, столько же собираются встречать новый год с коллегами. 3% встретят новый год с друзьями, а 2% — в компании любимого питомца. А отпраздновать Новый год в гордом одиночестве собираются 12% респондентов.

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