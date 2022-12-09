Над Новосибирском кружит самолет из Пхукета

Над Новосибирском долгое время кружит самолет, прилетевший из Пхукета. Фото: Виктория МИНАЕВА

Над Новосибирском долгое время кружит самолет — это отображается на карте портала «Flightradar24». Борт заметили вечером в пятницу, 9 декабря.

— Борт из Пхукета в Новосибирск долго кружится на месте, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта «Толмачево», в Новосибирске задерживается посадка сразу двух рейсов из Пхукета, принадлежащих двум разным авиакомпаниям.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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