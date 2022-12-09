Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 17:00

Над Новосибирском кружит самолет из Пхукета

Борт долгое время не может приземлиться
Галина СИМОНОВА
Над Новосибирском долгое время кружит самолет, прилетевший из Пхукета.

Над Новосибирском долгое время кружит самолет, прилетевший из Пхукета.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Над Новосибирском долгое время кружит самолет — это отображается на карте портала «Flightradar24». Борт заметили вечером в пятницу, 9 декабря.

— Борт из Пхукета в Новосибирск долго кружится на месте, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта «Толмачево», в Новосибирске задерживается посадка сразу двух рейсов из Пхукета, принадлежащих двум разным авиакомпаниям.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber