Над Новосибирском кружит самолет из Пхукета

Над Новосибирском долгое время кружит самолет, прилетевший из Пхукета.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Над Новосибирском долгое время кружит самолет — это отображается на карте портала «Flightradar24». Борт заметили вечером в пятницу, 9 декабря.
— Борт из Пхукета в Новосибирск долго кружится на месте, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Как сообщается на онлайн-табло аэропорта «Толмачево», в Новосибирске задерживается посадка сразу двух рейсов из Пхукета, принадлежащих двум разным авиакомпаниям.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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