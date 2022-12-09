В селе Каменка в Новосибирской области сгорели три машины

В села Каменка в Новосибирской области сгорели три машины. Фото: "АСТ-54"
В села Каменка в Новосибирской области сгорели три машины. Об этом в сети рассказали местные жители.
— Случай произошёл 4 декабря в посёлке «Близкий», на 10-ой улице, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Сами местные жители считают, что автомобили подожгли намеренно.
Сибиряки также выложили в сеть видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент поджога. На кадрах ролика видно, как за домом загораются машины, и от них отбегает в сторону человек.
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