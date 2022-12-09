В селе Каменка в Новосибирской области сгорели три машины

В села Каменка в Новосибирской области сгорели три машины. Фото: "АСТ-54"

В села Каменка в Новосибирской области сгорели три машины. Об этом в сети рассказали местные жители.

— Случай произошёл 4 декабря в посёлке «Близкий», на 10-ой улице, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Сами местные жители считают, что автомобили подожгли намеренно.

Сибиряки также выложили в сеть видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент поджога. На кадрах ролика видно, как за домом загораются машины, и от них отбегает в сторону человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber