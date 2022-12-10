Зарплата важнее, чем карьерный рост: новосибирцы рассказали, чего ждут от работы в 2023 году

В новом году жители Новосибирска больше всего ждут повышения зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом году жители Новосибирска больше всего ждут повышения зарплаты. О желаниях горожан рассказал сервис SuperJob.

Опрос проводился в период с 24 по 30 ноября.

58% опрошенных хотели бы зарабатывать большее количество денег. 33% пожелали, чтобы в 2023 году в их компании воцарилась стабильность.

Еще 27% респондентов мечтают иметь адекватное начальство. Карьерного роста в следующем году ждут 26% новосибирцев. 19% хотели бы, чтобы им давали больше интересных задач.

18% рассчитывают на улучшение условий труда, а 15% − на выплату премий.

− Каждый десятый (10%) хотел бы признания своих заслуг, по 6% мечтают о снижении нагрузки и улучшении взаимоотношений в коллективе. Еще 6% не надеются на какие-либо изменения, − показал опрос.

Интересно, что именно женщины чаще всего ждут от работы стабильности, адекватного руководства, интересных задач и снижения нагрузки. Мужчины обычно не надеются на какие-либо перемены.

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