До -33! Новосибирск после потепления скуют сильные морозы

В Новосибирскую область после резкого потепления придет похолодание до -33 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирскую область после резкого потепления придет похолодание до -33 градусов. По прогнозам синоптиков, морозы придут в регион уже на следующей неделе.

— На выходных 10-11 декабря в Новосибирской области столбик термометра опустится до -14…-22 градусов, погода ожидается пасмурная, возможен снегопад, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью в понедельник, 12 декабря, температура воздуха опустится до −28…-33 градусов, днем потеплеет до -17…-22 градусов. Местами также возможен снегопад.

Синоптики Яндекс. Погоды обещают на 12 декабря чуть менее суровые морозы: по их прогнозам температура воздуха опустится до -27 градусов.

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