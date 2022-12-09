Жительница Новосибирской области лишилась 1,4 миллиона рублей из-за мошенников

Жительница Новосибирской области взяла кредит на 1,4 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Новосибирской области взяла кредит на 1,4 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщает «Горсайт».

В середине ноября в полицию Карасукского района поступило заявление от 32-летней матери двоих детей. Она рассказала, что лишилась крупной суммы денег.

Мошенник позвонил сибирячке и представился банковским работником. После этого заявил, что кто-то пытается оформить кредит на карту женщины. Жительница Новосибирской области перепугалась и начала следовать инструкции от злоумышленника.

Лже-работник банка посоветовал «клиентке» взять другой кредит, а деньги перевести на якобы «защищенные» счета. Сбитая с толку женщина так и сделала.

− Она начала переводить кредитные средства на восемь разных банковских карт, номера которых мошенники диктовали по телефону, − отметили в публикации.

На следующий день сибирячка поняла, что стала жертвой мошенников. Было возбуждено уголовное дело.

Женщина обязана выплачивать кредит, пока идут следственные действия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber