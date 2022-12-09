Жительница Новосибирской области лишилась 1,4 миллиона рублей из-за мошенников

Жительница Новосибирской области взяла кредит на 1,4 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жительница Новосибирской области взяла кредит на 1,4 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщает «Горсайт».
В середине ноября в полицию Карасукского района поступило заявление от 32-летней матери двоих детей. Она рассказала, что лишилась крупной суммы денег.
Мошенник позвонил сибирячке и представился банковским работником. После этого заявил, что кто-то пытается оформить кредит на карту женщины. Жительница Новосибирской области перепугалась и начала следовать инструкции от злоумышленника.
Лже-работник банка посоветовал «клиентке» взять другой кредит, а деньги перевести на якобы «защищенные» счета. Сбитая с толку женщина так и сделала.
− Она начала переводить кредитные средства на восемь разных банковских карт, номера которых мошенники диктовали по телефону, − отметили в публикации.
На следующий день сибирячка поняла, что стала жертвой мошенников. Было возбуждено уголовное дело.
Женщина обязана выплачивать кредит, пока идут следственные действия.
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