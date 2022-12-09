В Барнауле мошенница развела девушку на деньги, предложив снять порчу

Жительница Барнаула стала жертвой мошенницы, которая предложила снять с нее порчу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Барнаула стала жертвой мошенницы, которая предложила снять с нее порчу. Об этом сообщает Amic со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

Выяснилось, что к 23-летней девушке подошла злоумышленница. Женщина заявила, что на сибирячке лежит порча. Мошенница сказала, что может провести «очистительный» обряд. Для этого ей нужны были деньги и платок.

− Введенная в заблуждение девушка согласилась и передала аферистке 10 тысяч рублей, − рассказали в МВД.

Купюры женщина завернула в платок. Потом сделала несколько движений и вернула ткань своей «жертве». После этого злоумышленница ушла.

Вскоре девушка поняла, что деньги исчезли. Она сообщила об этом в полицию. В итоге аферистку задержали − ею оказалась 48-летняя жительница Барнаула.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ − «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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