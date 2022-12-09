В Новосибирске в 2023 году отремонтируют 834 метра трубопровода

В Новосибирске в 2023 году планируют капитально отремонтировать две теплосети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в 2023 году планируют капитально отремонтировать две теплосети: именно из-за дефектов на них последние две недели в городе происходили массовые отключения тепла. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

— В межотопительный период мы приняли решение переложить две теплосети, на которых неоднократно появлялись дефекты в этом отопительном сезоне, — доложил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков вице-губернатору региона Сергею Сёмке. — Планируем заменить участок протяженностью 534 метра теплосети на улице Серафимовича, а также участок теплосети на улице Королева протяженностью 300 метров.

Суммарные затраты на это составят 40 миллионов рублей.

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