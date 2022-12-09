В красных костюмах и с бородой: в Новосибирске заметили «банду» Санта-Клаусов

Санта-Клаусы подняли новосибирцам настроение. Фото: АСТ-54 Black

Новосибирцы сфотографировали на улице группу мужчин, одетых как Санта-Клаусы. Публикация появилась в Телеграм-канале АСТ-54 Black.

Сибиряки были в красных костюмах с белым мехом, новогодних колпаках и с искусственной бородой. Группу запечатлели на площади Карла Маркса.

− Я их в «Сан Сити» встретил, они оттуда двигались. Песни пели на весь ТЦ, − рассказал один из местных жителей.

Многим сразу же вспомнился фильм «Такси». В третьей части кинокартины грабители в образах Санта-Клаусов обчищают банки в Марселе.

Переодетые новосибирцы порадовали интернет-пользователей. Но вот куда они направлялись – остается только гадать.

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