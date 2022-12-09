В Новосибирской области в больнице умерла 3-месячная девочка с пороком сердца

В больнице Новосибирской области умерла 3-месячная девочка.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В больнице Новосибирской области умерла 3-месячная девочка. Трагедия случилась 6 декабря 2022 года.
Как сообщил КП-Новосибирск источник, у ребенка был порок сердца, и ей предстояло перенести операцию. Однако квоту на нее родители девочки получили слишком поздно. Ребенку стало плохо во время осмотра у врача, в тот же день малышка скончалась.
Родители девочки видят в случившемся вину медиков и намерены подавать заявление в органы.
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