Автошколы Новосибирска подняли цены на обучение с 9 декабря

Некоторые автошколы в Новосибирске подняли цены на обучение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторые автошколы в Новосибирске подняли цены на обучение. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.
В соцсетях одной из автошкол объяснили, что цены выросли из-за нескольких факторов. Это резкое подорожание бензина, а также самих автомобилей.
− Более того, произошло увеличение стоимости запчастей и обслуживания, − отметили в организации.
Другая школа вождения тоже сообщила о повышении цен на обучение.
− Мы очень долго старались удержать цену на обучение на одном уровне, однако сейчас ситуация вынуждает увеличить стоимость наших услуг, − написали в публикации.
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