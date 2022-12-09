Автошколы Новосибирска подняли цены на обучение с 9 декабря

Некоторые автошколы в Новосибирске подняли цены на обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые автошколы в Новосибирске подняли цены на обучение. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

В соцсетях одной из автошкол объяснили, что цены выросли из-за нескольких факторов. Это резкое подорожание бензина, а также самих автомобилей.

− Более того, произошло увеличение стоимости запчастей и обслуживания, − отметили в организации.

Другая школа вождения тоже сообщила о повышении цен на обучение.

− Мы очень долго старались удержать цену на обучение на одном уровне, однако сейчас ситуация вынуждает увеличить стоимость наших услуг, − написали в публикации.

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