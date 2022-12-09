В Новосибирске 6-летний мальчик в одиночку ушел домой после тренировки в бассейне

В Новосибирске 6-летний мальчик в одиночку отправился домой после тренировке в бассейне в Заельцовском районе города.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске 6-летний мальчик в одиночку отправился домой после тренировке в бассейне в Заельцовском районе города. Ребенок вышел из здания, не дожидаясь родителей. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по региону.
— Заявление по данному факту действительно было принято, сейчас в произошедшем разбираются инспекторы ПДН, проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на родителей 4-летнего мальчика, которого нашли одного вечером на морозе в Бердске, составили административный протокол.
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