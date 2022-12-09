Лесопарк под Новосибирском получил статус особо охраняемой территории

Фото: Александр Антощенко

Полтора года назад депутат Госдумы Александр Аксёненко совместно с общественностью и администрацией Краснообска во главе с Татьяной Эссауленко начали поиск вариантов дополнительной защиты лесопарка имени Синягина от притеснений и вырубки. Благодаря общим усилиям рабочей группы сердце ВАСХНИЛА удалось отстоять. Доводы о необходимости наделения лесопарка имени Синягина статусом особо охраняемой природной территории были услышаны. Сегодня лесопарк этот статус обрел.

- Для того чтобы управление территорией было более оперативным, администрация выбрала категорию - ООПТ местного значения. Ни о каком платном входе, как пишут некоторые СМИ, речи, конечно, не идет. Наоборот, в следующем году я планирую привлечь на обустройство территории деньги депутатского фонда и продолжить поддерживать лесопарк и Татьяну Борисовну в этом важном начинании, - пояснил Александр Сергеевич.

Напомним, по инициативе Александра Аксёненко сейчас решается вопрос о возможности создания особо охраняемой природной территории Шлюзовский лесоболотный комплекс «Сказочный», а также по Караканскому бору. Неделю назад это обсуждалось на встрече с новым министром природных ресурсов НСО Евгением Шестерниным.

− Александр Аксёненко был одним из первых, кто выступил после обращения жителей с предложением создать особо охраняемую природную территорию площадью более 100 тысяч гектаров, − отметил Евгений Шестернин.

Караканский бор планируют разделить на пять участков. Это будут заповедная и рекреационная зоны, а также зоны традиционного природопользования, лесохозяйственного использования и историко-культурных объектов.

- В Новосибирской области лесистость составляет всего 26,7%, то есть область малолесная. Поэтому для нас главная задача - сохранить и приумножить лесное богатство, в том числе те лесные объекты, которые составляют зеленые щиты городов, - добавил парламентарий.