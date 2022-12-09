Мост между Кузбассом и Новосибирской областью реконструируют к 2025 году

Путепровод, расположенный на 36 километре автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», расширят и удлинят.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Путепровод, расположенный на 36 километре автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», расширят и удлинят. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.
Мост проходит через ж/д пути, его длина составляет около 40 метров. Грузоподъемность − до 11 тонн на ось.
Специалисты ТУАД зафиксировали различные дефекты на путепроводе. Например, гидроизоляционный слой плиты проезжей части износился. Ситуацию осложняет то, что на участке очень интенсивное движение – как автомобильного транспорта, так и поездов.
В 2020 году был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по ремонту путепровода.
− После реконструкции путепровод должен соответствовать нагрузкам 14 тонн на ось, габарит путепровода планируется расширить с 9,7 метров до 10,48 метров, − отметили в публикации.
Само мостовое сооружение планируют удлинить почти на семь метров. Работы должны выполнить до 2025 года.
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