В Новосибирске мэрии выдали предостережение из-за вокзала-долгостроя

В Новосибирске мэрии выдали предостережение из-за недостроенного автовокзала на Красном проспекте. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске мэрии выдали предостережение из-за недостроенного автовокзала на Красном проспекте, 4. Муниципалитету порекомендовали разработать план консервации здания.

— После проведенных уже давно проверок автовокзала были выявлены нарушения. Два месяца назад мэрия получила от нас представление, ждём по нему результаты. Необходимо разработать проект консервации здания, — пояснил на пресс-конференции начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска объявила о своем решении продать долю в здании автовокзала, которая составляет около 27%. Запросить за нее городская администрация планирует около 34 миллионов рублей.

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