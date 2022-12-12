В Новосибирске парочка рецидивистов получила 7,5 лет за кражи в коттеджном поселке

Раньше парочку уже судили за кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске парочка рецидивистов вышла из тюрьмы и вскоре снова попалась на кражах. Подробности приговора сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.

Кражи происходили в коттеджном поселке «Ясная поляна» с 15 по 29 июня 2022 года. 36-летний мужчина вместе с 37-летней женщиной взломали пластиковую дверь коттеджа, проникли внутрь и похитили электроинструмент и проводку. Через пару дней они сломали пластиковое окно и совершили еще одну кражу. Награбленное сдавали в ломбарды. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей.

- Продавец одного из магазинов помог задержать преступников, куда они явились для продажи краденого. Ранее мужчина был судим за кражи, но совершил преступление в период условно-досрочного освобождения. С учетом рецидива преступлений суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев колонии особого режима, женщина получила 2 года колонии общего режима, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. – Приговор в законную силу не вступил.

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