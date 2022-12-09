Новосибирцы выбрали названия нескольким улицам и скверам города

Нескольким улицам и скверам Новосибирска выбрали названия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нескольким улицам и скверам Новосибирска выбрали названия. Об этом сообщили в мэрии города.

Онлайн-опрос проходил на портале Госуслуг. Поучаствовать в нем можно было до 7 декабря.

Так, новосибирцы выбрали следующие наименования для общественных территорий:

− Участок у домов №9 и 11 на улице Полевой − сквер «50 лет Советскому району» (56.7% проголосовали «за»);

− Сквер у домов, расположенных по адресу улица Бориса Богаткова, 194/7, 194/8, 194/3 − «Синичкин сквер» (82.7%);

− Сквер на пересечении улицы Красина и проспекта Дзержинского − «Сквер содружества» (64.6%);

− Участок от улицы Новоуральской до СНТ «Заря Пашинская» − улица Владимира Шлапакова (59.8%);

− Участок от переулка 7-й Магистральной до улицы Новоуральской − улица Михаила Востокова (73.2%);

− Участок с кадастровыми номерами 54:35:071540:5110 и 54:35:071540:5124 − «Рябиновый склон» (69.3%).

Владимир Шлапаков – майор полиции, посмертно награжденный медалью «За Отвагу» и Орденом Мужества. Участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.

Михаил Востоков − один из первых врачей Новониколаевска. Получил почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

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