Троллейбус №29 в Новосибирске перестанет ходить с 12 декабря

Троллейбус не будет курсировать с 00:00 12 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске закроют троллейбусный маршрут №29 «Северо-Чемской жилмассив – Метро «Площадь Маркса». Об этом сообщили в мэрии города.

Троллейбус не будет курсировать с 00:00 12 декабря до 05:00 14 декабря. Дело в том, что в этот период будут проводиться работы на улице Ватутина.

− Изменения связаны с заменой аварийных опор контактной сети, − объяснили в муниципалитете.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2023 году Новосибирск закупит 120 новых троллейбусов.

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