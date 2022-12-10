На выходные в Новосибирск придет снегопад и сильный ветер

В Новосибирске поднимется метель. Фото: Евгения ГУСЕВА

10 декабря погода в Новосибирске разбушуется. Синоптики обещают, кроме снегопада, еще и усиление ветра.

— Ночью температура опустится -20…-22 градуса, днем -14…-16. Будет облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Днем порывы ветра увеличатся до 14 метров в секунду, — сообщили синоптики.

В Новосибирской области также будут сильные метели. Днем порывы ветра увеличатся до 16 метров в секунду. Ночью температура составит -25…-30 градусов, но при облачности в отдельных районах повысится до -17…-22. Днем будет -12…-17 градусов.

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