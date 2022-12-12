«Поссорился с девушкой»: новосибирец получил условный срок за кражу коньяка из супермаркета

Мужчина вынес две бутылки на тысячу рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирец решил напиться после ссоры с девушкой и обокрал магазин. Инцидент случился 1 августа 2022 года в супермаркете на Затулинке.

По данным следствия, в супермаркет зашел 38-летний мужчина, взял две бутылки дешевого коньяка общей стоимостью в тысячу рублей и направился к выходу. Охранник сделал ему замечание, но мужчина открыл дверь и вышел на улицу. Охранник погнался за ним и схватил за сумку, воришка вырвался и убежал. Однако в сумке оказался паспорт любителя коньяка.

- Сотрудники полиции проследовали домой к подозреваемому, обнаружив его пьяным. Нарушителя доставили в пункт полиции, возбудили уголовное дело о грабеже. В суде мужчина полностью признал вину. Пояснил, что якобы поссорился с любимой девушкой, хотел напиться, но денег не было, – сообщили в прокуратуре Кировского района.

Кировский районный суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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