В Новосибирске сотрудницы психбольницы украли у пациентов пенсии более, чем на 5 миллионов

В Новосибирске сотрудницы ГПКПБ № 3 украли у пациентов пенсии на 5 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске сотрудницы ГПКПБ № 3 украли у пациентов пенсии на 5 миллионов рублей. Их уголовное дело рассматривали в суде.

По данным следствия, длилась эта мошенническая схема с 2016 по 2019 год. Завотделением больницы, старшая медсестра и соцработник оформляли вместе с пациентами в банке дебетовые карты, на которые им начислялась пенсия, и забирали деньги себе. Жертвами аферисток стали 16 пациентов. Общая сумма ущерба составила почти 6 миллионов рублей.

Заведующая отделением, кроме всего прочего, брала с пациентов деньги за бесплатное лечение.

Старшая медсестра и соцработник признали свою вину полностью, а завотделением — частично. Заведующую суд приговорил к 6, 5 годам колонии общего режима, а медсестру и соцработника — к 4, 5 годам условно.

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