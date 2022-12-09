В Новосибирске сотрудницы психбольницы украли у пациентов пенсии более, чем на 5 миллионов

В Новосибирске сотрудницы ГПКПБ № 3 украли у пациентов пенсии на 5 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске сотрудницы ГПКПБ № 3 украли у пациентов пенсии на 5 миллионов рублей. Их уголовное дело рассматривали в суде.
По данным следствия, длилась эта мошенническая схема с 2016 по 2019 год. Завотделением больницы, старшая медсестра и соцработник оформляли вместе с пациентами в банке дебетовые карты, на которые им начислялась пенсия, и забирали деньги себе. Жертвами аферисток стали 16 пациентов. Общая сумма ущерба составила почти 6 миллионов рублей.
Заведующая отделением, кроме всего прочего, брала с пациентов деньги за бесплатное лечение.
Старшая медсестра и соцработник признали свою вину полностью, а завотделением — частично. Заведующую суд приговорил к 6, 5 годам колонии общего режима, а медсестру и соцработника — к 4, 5 годам условно.
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