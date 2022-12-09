Украл больше миллиона: новосибирские гэбээровцы схватили преступника в магазине DNS

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Месяц назад, 8 ноября 2022 года, неизвестный путем обмана и злоупотреблением доверием похитил у жительницы Барнаула денежные средства в размере 1 093 000 рублей. По факту произошедшего правоохранительными органами был объявлен в розыск мужчина в возрасте 25-30 лет.

Предполагаемый злоумышленник начал снимать полученные противоправным путем денежные средства в банкоматах, используя для этого смартфон с привязанной к нему виртуальной банковской картой. Также он использовал похищенные средства для приобретения электроники в магазинах сети DNS. Подозреваемый неоднократно попадал в объектив камер видеонаблюдения, всегда носил темную одежду и скрывал лицо медицинской маской.

На текущей неделе в ходе оперативной разработки стало известно, что 9 декабря злоумышленник появится в одном из магазинов DNS с целью совершения покупки. Информация полностью подтвердилась, и предполагаемый преступник был схвачен находящимися в засаде бойцами ГБР ГВАРДИИ. Мужчина передан полиции.