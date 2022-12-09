В Ленинском районе Новосибирска улицы затопило горячей водой

Улицы в Ленинском районе Новосибирска затопило горячей водой. Фото: АСТ-54

Улицы в Ленинском районе Новосибирска затопило горячей водой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Прорыв произошел по адресу Невельского, 83/1. Вода заполонила проезжую часть, тротуар, а также парковку для машин. Некоторые авто оказались в огромной луже и пелене пара.

− Возле ЖЭУ по адресу Невельского, 83/1 вновь появилась возможность принимать теплые ванны, − рассказали очевидцы.

В комментариях пользователи Сети отреагировали на увиденное.

− Знаменитые горячие источники.

− Это каток заливают.

− Это супер, иногда надо принимать душ прямо на свежем воздухе, − иронизировали местные жители.

Кто-то из новосибирцев задался вопросом, что же будет с машинами, стоящими в воде. Ответ был не очень оптимистичным – если авто своевременно не переставят в сухое место, у них могут примерзнуть колодки и двери.

Такая же ситуация образовалась по адресу Забалуева, 80. КП-Новосибирск попыталась дозвониться в Службу заказчика ЖКХ Ленинского района, однако там никто не ответил.

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