Вторая попытка: в Новосибирске магазинный вор вернулся на место преступления

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В 13.10 в магазине на ул. Гоголя был задержан мужчина 1966 г. р. Будучи с похмелья, он решился на кражу двух бутылок алкоголя. Но в силу текущего состояния здоровья довести задуманное до конца не смог и был задержан прямо на кассе.

Не отпираясь, мужчина пообещал администрации магазина сходить домой за деньгами и оплатить украденное. В подтверждении своих намерений он написал расписку и даже по своей инициативе приложил к ней свой паспорт. Но, по всей видимости, сперва он стал решать более важную для него проблему, и отправился на обход по соседним магазинам в поисках спиртного.

Примерно через час он вернулся туда, где был пойман в первый раз, и снова попробовал украсть вожделенную бутылку водки, и, естественно, снова был задержан. По словам мужчины, он даже не понял, что вернулся на прежнее место преступления. На этот раз воришка был передан сотрудникам полиции.