Появилось видео, как пешеход врезался в троллейбус на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске пешеход протаранил троллейбус на Красном проспекте. Фото: стоп-кадр.

Рано утром в пятницу, 9 декабря, на Красном проспекте в Новосибирске пешеход врезался в троллейбус. Момент аварии попал на видео.

– В 6:34 утра мужчина зачем-то решил пересечь улицу Гоголя по проезжей части вдоль Красного проспекта. Он врезался в троллейбус, едущий в сторону Челюскинцев, – рассказали в паблике «АСТ-54».

На видео видно, что после столкновения пешеход встал и ушел с дороги. А троллейбус уехал.

В ГИБДД рассказали, что в 23 троллейбус врезался 17-летний парень. Он сейчас в больнице.

Комментаторы заметили, что молодому человеку, взявшему троллейбус на таран, повезло выжить в жёстком столкновении.

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