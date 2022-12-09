В Бердске накажут родителей 4-летнего мальчика, найденного на улице в лютый мороз

В Новосибирской области накажут родителей оставленного на улице мальчика. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На родителей 4-летнего мальчика, которого нашли одного вечером на морозе в Бердске, составили административный протокол. Об этом КП-Новосибирск сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

По части 1 статьи 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями своих обязанностей законные представители мальчика смогут отделаться лишь предупреждением или штрафом от 100 до 500 рублей.

Напомним, замерзшего ребенка нашли 4 декабря у подъезда дома на Микрорайоне, 16. В полиции сообщили, что на учете семья до этого случая не состояла. До сих пор неизвестно, почему мальчик оказался вечером на улице один. Сейчас он находится с мамой.

– Аппаратом детского омбудсмена уже сделаны запросы в профильные ведомства для установления всех деталей. Кроме того, организована профилактическая работа с семьей ребенка администрацией города Бердска, – уточнил КП-Новосибирск помощник детского омбудсмена.

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