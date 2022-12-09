В Новосибирске троллейбус №23 сбил 17-летнего пешехода

Пешеход пересекал проезжую часть не по «зебре». Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
В Центральном районе Новосибирска троллейбус №23 наехал на 17-летнего пешехода. ДТП произошло в пятницу, 9 декабря.
Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, троллейбус двигался со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Советской. В 6:48 водитель общественного транспорта сбил человека.
Пешеход пересекал проезжую часть не по «зебре».
− Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, − отметили в Госавтоинспекции.
На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Сотрудники полиции устанавливали обстоятельства произошедшего.
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