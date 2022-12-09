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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 8:39

В Новосибирске троллейбус №23 сбил 17-летнего пешехода

Пострадавшего увезли в больницу
Анастасия ХРОМЫХ
Пешеход пересекал проезжую часть не по «зебре». Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Пешеход пересекал проезжую часть не по «зебре». Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска троллейбус №23 наехал на 17-летнего пешехода. ДТП произошло в пятницу, 9 декабря.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, троллейбус двигался со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Советской. В 6:48 водитель общественного транспорта сбил человека.

Пешеход пересекал проезжую часть не по «зебре».

− Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, − отметили в Госавтоинспекции.

На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Сотрудники полиции устанавливали обстоятельства произошедшего.

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