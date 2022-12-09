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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:19

В Театральном сквере Новосибирска установят светящиеся коридоры за три миллиона рублей

Украшения появятся до 22 декабря
Анастасия ХРОМЫХ
Театральный сквер Новосибирска планируют украсить светящимися коридорами.

Театральный сквер Новосибирска планируют украсить светящимися коридорами.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Театральный сквер Новосибирска планируют украсить светящимися коридорами. Информация появилась на сайте «РТС-тендер».

Заказчиком выступает Городская дирекция творческих программ, которая организует различные мероприятия. За установку новогодних арок они готовы заплатить практически три миллиона рублей.

Подрядчику предстоит сначала сделать светящиеся арки, а потом смонтировать их у НОВАТа. На это дается время до 22 декабря.

Работы будут проводиться в рамках проекта «Новосибирск − Новогодняя столица России». Заявки на участие в тендере принимают до 11 декабря.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, как изменилась главная елка Новосибирска в 2022 году и во сколько она обошлась городу.

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