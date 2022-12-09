В Театральном сквере Новосибирска установят светящиеся коридоры за три миллиона рублей

Театральный сквер Новосибирска планируют украсить светящимися коридорами. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Театральный сквер Новосибирска планируют украсить светящимися коридорами. Информация появилась на сайте «РТС-тендер».

Заказчиком выступает Городская дирекция творческих программ, которая организует различные мероприятия. За установку новогодних арок они готовы заплатить практически три миллиона рублей.

Подрядчику предстоит сначала сделать светящиеся арки, а потом смонтировать их у НОВАТа. На это дается время до 22 декабря.

Работы будут проводиться в рамках проекта «Новосибирск − Новогодняя столица России». Заявки на участие в тендере принимают до 11 декабря.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, как изменилась главная елка Новосибирска в 2022 году и во сколько она обошлась городу.

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