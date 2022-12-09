Тысячи иностранных туристов приезжают в Новосибирскую область лечиться глиной и минералкой

Иностранцы приезжают в Сибирь, чтобы поправить свое здоровье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За два года Новосибирскую область посетили более 50 тысяч иностранцев из 84 стран мира. Они приезжают в Сибирь, чтобы поправить свое здоровье.

Как сообщили в региональном правительстве, в 2022 году объемы медицинского туризма в НСО выросли почти в полтора раза.

− Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России, − подчеркнул министр экономического развития региона Лев Решетников.

Новосибирская область славится своим лечебно-оздоровительным туризмом. Граждане других стран едут в местные клиники и медцентры, а также с удовольствием отдыхают в санаториях в окружении сибирской природы.

Иностранцев особенно притягивают лечебные процедуры, распространенные в регионе. Это лечение сульфидно-иловыми грязями, глиной, озерной солью и минеральной водой.

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