Суд частично признал незаконным трехчасовое удержание в участке новосибирского блогера Тимура Ханова

Новосибирский блогер Тимур Ханов получит компенсацию в 6,5 тысяч рублей. Фото: Александр ДУЭЛЬ.

Новосибирский блогер Тимур Ханов, задержанный во время несанкционированной акции, получит компенсацию в 6,5 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил его иск о возмещении ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. Об этом сообщают на сайте Центрального районного суда.

Как уточнила ТАСС адвокат блогера Ольга Нечаева, незаконным признали удержание в отделе полиции более трех часов. Ханов должен получить компенсацию в полторы тысячи рублей и частичный возврат за судебные расходы – 5 тысяч рублей. При этом решение еще будет обжаловано обвинением.

Ханова задержали на площади Ленина, когда он снимал несанкционированную акцию. Он утверждал, что был в жилете с надписью «Пресса».

Напомним, ранее Тимура Ханова и одного из депутатов горсовета Новосибирска сочли организаторами незаконной акции.

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