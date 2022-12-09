В Новосибирске на площади Будагова ограничат движение до апреля 2023 года

На площади Инженера Будагова в Новосибирске введут временные ограничения движения транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площади Инженера Будагова в Новосибирске введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Дорогу от Красного проспекта в сторону Первомайского района перекроют. Проехать можно будет по противоположной стороне путепровода.

Ограничения будут действовать с 3 января по 1 апреля 2023 года. На этот период некоторые участки станут недоступными для проезда с 00:00 до 05:00.

Проезд закроют:

− через площадь Инженера Будагова от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской (с объездом по улице Спартака);

− через площадь Инженера Будагова по автодорожному путепроводу (с объездом по кольцу площади Инженера Будагова);

− через площадь Инженера Будагова от улицы Большевистской в сторону улицы Фабричной (с объездом по улице Ипподромской).

Ограничения вводятся из-за ремонта четвертого моста через реку Обь. Рабочие будут собирать и устанавливать металлические балки пролетного строения.

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