Пятерым сотрудникам ОБЭП, подозреваемым в вымогательстве, продлили задержание. Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 9 декабря, Октябрьский районный суд продлил задержание полицейским ОБЭП на 72 часа. Их задержали в ночь на 8 декабря по подозрению в вымогательстве.

– Обвинение никому из них еще не предъявили, у всех статус – подозреваемые, – рассказал корреспондент КП-Новосибирск.

Полицейские искусно прятали лица – замаскировались капюшонами, прикрывались листочками, опускали головы вниз. Один из них общался с адвокатом на армянском, чтобы никто не понимал, о чем идет речь.

Ранее сообщалось, что полицейских подозревают в вымогательстве у коммерсантов. Они поставили на поток коррупционную схему – забирали товар в магазинах торговой сети, продающей в розницу одежду и обувь. Говорили, что вещи – контрафакт. Называли сумму, за которую готовы были вернуть то, что забрали.

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