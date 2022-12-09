Новосибирская художница в декрете расписала стену шестиэтажки в Испании

Художница нарисовала огромный мурал за пять дней. Фото: страница Ивана Ягоды в соцсетях

Новосибирские художники Иван и Марина Ягода превратили фасад шестиэтажного дома в огромный мурал. Работа появилась в испанском городе Жирон в рамках фестиваля MonArt.

- 5 дней рисования пролетели быстро, классно, с большим удовольствием. Это был первый большой фасад за 2 года декрета. Плюс сами жители дома дали большую поддержку – они 2 года копили средства, чтобы на их доме появилась роспись. Прохожу мимо, со мной здороваются. Чувствую себя микро-звездой района, – написала Марина Ягода в соцсетях.

Создавать работу Марине помогал муж – стрит-арт художник Иван Ягода, в перерывах между покраской он подменял жену и присматривал за ребенком.

Новосибирская художница стала знаменитостью района. Фото: страница Ивана Ягоды в соцсетях

Иван и Марина Ягода – известная пара стрит-арт художников Новосибирска, которая оформила десятки стен домов муралами: от женских образов до портретов ветеранов. Работы новосибирцев есть в восьми городах России и даже за рубежом. Одной из самых узнаваемых стала «Барышня с собольком» на фасаде дома по улице Советской в Новосибирске.

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