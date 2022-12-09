Стали известны подробности ДТП с такси, влетевшим в новосибирскую остановку. Фото: предоставлено Данилом.

Стали известны подробности ДТП с такси, которое врезалось в остановку в Новосибирске. О них КП-Новосибирск рассказал сын водителя, управлявшего машиной. Произошло ДТП вечером 8 декабря на перекрестке улиц Жуковского Ереванской.

– Есть запись видео с регистратора фуры, в которую въехал «Солярис». От удара фуру откинуло на правую полосу, по которой ехал мой отец в такси. Папа двигался 40-50км в час. Он притормозил, чтобы избежать аварии, его выкинуло в остановку. В машине также находилась пассажирка, – пояснил КП-Новосибирск сын водителя, Данил.

По его словам, отец и пассажирка не пострадали. На кадрах с места аварии видно, что машина получила серьезные повреждения. Людей на остановке не было.

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