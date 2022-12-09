Жителям Новосибирска не советуют выходить на улицу из-за смога

Новосибирцам не рекомендуют долгое время находиться на улице 9 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцам не рекомендуют долгое время находиться на улице. В пятницу, 9 декабря, воздух в городе снова загрязнен.

По данным сервиса AirVoice, уровень загрязнения составляет 7 баллов из 10.

− Ожидается ухудшение, − предупредили местных жителей.

Горожанам посоветовали закрыть окна на период неблагоприятных метеоусловий.

Интересно, что в четверг, 8 декабря, в Новосибирске сняли режим «черного неба». Он действовал в городе с 26 ноября и несколько раз продлевался.

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