Жителям Новосибирска не советуют выходить на улицу из-за смога

Новосибирцам не рекомендуют долгое время находиться на улице 9 декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирцам не рекомендуют долгое время находиться на улице. В пятницу, 9 декабря, воздух в городе снова загрязнен.
По данным сервиса AirVoice, уровень загрязнения составляет 7 баллов из 10.
− Ожидается ухудшение, − предупредили местных жителей.
Горожанам посоветовали закрыть окна на период неблагоприятных метеоусловий.
Интересно, что в четверг, 8 декабря, в Новосибирске сняли режим «черного неба». Он действовал в городе с 26 ноября и несколько раз продлевался.
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