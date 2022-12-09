В селе под Новосибирском спасли замерзающую в полынье утку. Фото: Минприроды НСО.

В селе Новолуговое под Новосибирском спасли замерзающую уточку. На помощь птице пришел инспектор отдела охраны животного мира Минприроды НСО Константин Спольник. О пернатой ему сообщила местная жительница. Неравнодушная сибирячка регулярно подкармливала уточек. А на днях увидела, что одна из птиц замерла в полынье далеко от берега. Женщина обратилась в Минприроды.

– Не располагая лодкой, я все же ее отыскал и вернулся к реке. Отталкиваясь одной ногой ото льда, я добрался до полыньи и забрал утку, освободив ее изо льда, – рассказал Константин Спольник.

Инспектор пояснил, что птица не ранена, с ней все в порядке. Он добавил, что утку отогреют и выпустят.

В Минприроды напомнили, что в экстренных ситуациях, нужно звонить по номеру: 8 (383) 200-10-35.

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