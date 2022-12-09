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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:20

МТС обеспечила связью жителей двух малых деревень в Новосибирской области

МТС обеспечила мобильной связью и интернетом деревню Кайлы Мошковского района и село Шагалка Доволенского района. В Кайлы проживает 135 человек, в Шагалке - 180
Фото: Компания «МТС»

Фото: Компания «МТС»

Теперь все жители могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. Скорость мобильного интернета (в среднем от 15 Мбит/с) позволяет сельчанам комфортно проводить время дома и на рыбалке, смотреть любимые кино и сериалы, узнавать последние новости через интернет, отправлять фото и видео, пользоваться навигационными картами и покупать билеты на поезд.

Фото: Компания «МТС»

Фото: Компания «МТС»

- Мобильная связь и интернет открывают для жителей небольших сел и деревень окно в мир. Теперь жителям Кайлы и Шагалки доступны все современные цифровые сервисы. Обеспечить качественной связью малые и удаленные села региона - непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Мы планируем до конца года обеспечить связью и доступом в сеть еще несколько населенных пунктов в районах Новосибирской области, - отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.